Взрывы на «Северных потоках» нанесли большой удар по европейским странам, а не по России. Об этом заявил бывший член сената штата США Вирджиния, полковник в отставке Ричард Блэк на YouTube-канале Dialogue Works .

«Мы пошли на [взрывы на „Северных потоках“], чтобы поспособствовать продвижению Украины в конфликте, как мы думали. В результате Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на экономику Европы», — сказал он.

Полковник отметил, что именно США в ходе украинского конфликта решились на самый феноменальный и провокационный шаг, который когда-либо делали люди — это диверсия на «Северных потоках».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ООН, что Россия добьется правды о терактах на трубопроводе. По его словам, это тема никуда не исчезнет, ее не получится закрыть просто так.