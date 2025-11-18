В США заявили о предложении Трампа, от которого Путин не сможет отказаться

Президенту США Дональду Трампу следует применить к России жесткую стратегию из-за украинского конфликта, поставив перед ней ультиматум с ограниченным по времени предложением о переговорах. Об этом написала в своей статье для Responsible Statecraft аналитик Дженнифер Кавано.

В статье отметили, что все угрозы в адрес России провалились, но для США уже слишком поздно просто «уйти» от конфликта на Украине. Кроме того, плохой новостью для администрации Трампа стала и неминуемая потеря Красноармейска.

По мнению автора статьи, Вашингтону нужна новая стратегия. Преимущество Трампа заключается в том, что ему важен лишь факт прекращения боевых действий, а не конкретные условия мирного соглашения.

«Администрация Трампа должна сигнализировать Москве, что готова вести переговоры по важнейшим политическим и экономическим вопросам, подчеркнув при этом, что эта готовность ограничена по времени», — говорится в статье.

Кавано убеждена, что сейчас прекращение огня невыгодно ни одной из сторон. Но если Трамп будет и дальше выжидать, то это либо приведет к поражению Украины, либо к втягиванию США в конфликт.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что американские и российские дипломаты продолжают контактировать, в том числе и по поводу будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.