В США заявили, что уведомляют РФ и КНР об опасности космического мусора

Пентагон: США предупреждали Россию и Китай об опасности космического мусора

Фото: Freepik

США предупреждали Россию и Китай о мусоре в космическом пространстве, который потенциально может угрожать их спутникам. С таким заявлением выступил глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы проверяем каждый активный спутник на предмет защиты от всего космического мусора и направляем уведомления странам, включая Китай и Россию. Мы следуем такому набору правил ответственного поведения на ежедневной основе», — сказал он.

При этом Уайтинг отметил, что Соединенные Штаты также получают от РФ и КНР ответные уведомления об угрозах в космическом пространстве.

В мая со стороны США прозвучали обвинения в адрес России и Китая в создании ими космического оружия. В Пентагоне заявили, что Москва и Пекин якобы разрабатывают и размещают противокосмические вооружения наземного и орбитального базирования.

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