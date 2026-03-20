В США заявили, что условий для военного сопровождения судов в Ормузе нет

FT: в США заявили об отсутствии условий для сопровождения судов в Ормузе

Условий для начала военного сопровождения судов в Ормузском проливе пока нет. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на экс-представителя Пентагона.

«Единое руководство заявляет, что в настоящее время просто нет условий для начала операции по сопровождению», — заявил собеседник журналистов.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о готовности Франции вместе с союзниками принять на себя обеспечение судоходства в Ормузском проливе после стабилизации обстановки.

Как сообщило британское издание The Telegraph, Великобритания готова направить военные корабли для сопровождения судов только при условии заключения перемирия с Ираном.