В США стали готовиться к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с Россией

В США задумались о введении полного запрета на торговлю с Россией, убедившись, что многочисленные санкции не смогли повлиять на ее экономику. Эмбарго ударит не только по американцам, но и большей частью по Европе, рассказал «Свободной Прессе» депутат Госдумы Леонид Калашников.

Вашингтон решил лишить Россию экспортных доходов, но с оговорками. Власти США считают, что ранее введенные санкции она легко обходит. Кроме того, страны Запада, как и сами американцы, нарушают свои же запреты, закупая у РФ, в частности, нефть, газ, металл и ядерное топливо.

Калашников предположил, что запрет обсудят, скорее всего, на заседании G7. Если говорить об ущербе, то введение эмбарго на торговлю с РФ может нанести ей дополнительный вред, но российские власти к этому готовы.

По словам депутата, «объемы, которые мы продаем на Запад, небольшие, и мы четко понимаем, что с этими объемами дальше делать».

«Будет „тотальное эмбарго“ для нас болезненным? Конечно, будет. Но и для Европы это обернется большим ущербом, особенно для тех стран, которые не могут обойтись без наших газа и нефти», — подчеркнул он.

Также есть разница, между какими странами будет введено торговое эмбарго — между РФ и США или США введут его вместе с европейскими странами, добавил он. К слову, с 2023 году американцы закупили у России обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения, заплатив четыре миллиарда долларов. Россия же найдет себе другие рынки сбыта в любом случае.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ПМЭФ участвовали иностранные бизнесмены, пусть и тайком.