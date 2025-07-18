В США захотели отказаться от бомбардировщиков B-1B из-за России

TNI: США откажутся от B-1B из-за ориентации на конфликты с Россией и Китаем

Военно-воздушные силы США могут отказаться от стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за устаревания и несоответствия уровню ПВО потенциальных противников — России и Китая. Об этом сообщил американский журнал The National Interest .

«ВВС США переключают свое внимание на борьбу в воздушном пространстве, характеристики малозаметности B-1B Lancer делают его менее подходящим для современных конфликтов», — заявили авторы материала.

Журналисты признали, что B-1B пока остается «относительно эффективным бомбардировщиком», однако его дни практически сочтены.

Основные факторы, обусловившие снятие с вооружения, — высокая стоимость, возраст и «стратегический поворот США к будущим угрозам».

«B-1B устарел на фоне конкурентов с современными системами обороны», — резюмировали они.

Президент США Дональд Трамп ранее запросил у конгресса триллион долларов на оборону.