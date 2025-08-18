В США выразили недовольство нежеланием Украины признать потерю Донбасса

Американские чиновники выражают раздражение нежеланием Украины признать контроль России над всем Донбассом. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, в Вашингтоне считают, что уступка Донбасса может стать «сильной картой», которую удалось получить для Киева на переговорах. Американская сторона полагает, что Украина все равно потеряет эти территории, поэтому ей стоит согласиться на территориальные уступки.

При этом ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Москвой возможные территориальные линии, гарантии безопасности и сотрудничество Украины с военными альянсами, но подчеркнул: решение по территориям должна принимать сама Украина. Он опроверг слухи о поддержке США идеи передать весь Донбасс под контроль России.