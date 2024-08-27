В США венгра обвинили в закупке санкционной радиотехники для России

Минюст: гражданина Венгрии задержали в США по обвинению в закупках для ВПК РФ

Правоохранительные органы США задержали гражданина Венгрии и обвинили его в закупках санкционной американской высокотехнологичной продукции для российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на минюст США.

Гражданина Венгрии Бенса Хорвата арестовали в аэропорту Сан-Франциско 23 августа, однако об этом стало известно только сейчас.

Прокуратура заявила, что «обвиняемый, используя сеть предприятий, пытался приобрести военные радиоприемники для российских компаний».

В минюсте США утверждают, что Хорват и другие лица якобы были наняты структурами, входящими в российское правительство «входящими в правительство России. Последние были заняты „в крупных проектах, в том числе по созданию радио-коммуникационных систем в Курской области на границе России и Украины“.

Согласно предположениям следствия, обвиняемый с конца 2023 года приобрел 200 военных радиоприемников для поставок в Россию. Схему якобы осуществляли через компании, расположенные в Испании, Сербии, Венгрии и Латвии. Закупленное санкционное оборудование задержала американская таможня.

Ранее в Крыму задержали агента украинской военной разведки, передававшего информацию о ВС России.