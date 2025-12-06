В США установили статую Робокопа

Его высота ― около 3,3 метра, а вес ― примерно 1,6 тонны.

Поставить статую героя фантастического фильма решили 15 лет назад, два года его поклонники собирали средства на создание. Стоимость памятника составила более 67 тысяч долларов.

Проектом занимался местный скульптор Джорджа Гикас, работу над монументом закончили в 2017 году. Установить сооружение долго не получалось — то из-за организационных трудностей, то из-за коронавируса и даже скептического отношения властей.

Теперь, по словам совладельца киностудии Free Age Джима Тоскано, статуя стоит в районе Истерн-Маркет привинченной к тротуару и даже ночью люди приходят, чтобы посмотреть на нее.

Культовый фильм «Робокоп» вышел на экраны в 1987 году. В картине Детройт будущего изображен как город, погрязший в преступности.