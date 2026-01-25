В США умер автор глобальной стратегии вакцинации против оспы

В США на 90-м году жизни умер врач и эпидемиолог Уильям Фейги. Он создал стратегию вакцинации, которая стала решающей в победе над натуральной оспой. Об этом сообщила газета The New York Times .

Фейги скончался 24 января вечером у себя дома в Атланте. Как сообщил его друг и коллега Марк Розенберг, причиной стала застойная сердечная недостаточность.

«Уильям Фейги, разработавший стратегию, которая поспособствовала искоренению оспы в 1970-х годах, [что стало] одним из величайших триумфов общественного здравоохранения в мире <…> скончался в субботу вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет», — говорится в публикации газеты.

Фейги внес значительный вклад в развитие мирового здравоохранения благодаря своей работе в Африке в 1960-х годах. В рамках программы Всемирной организации здравоохранения по ликвидации оспы он предложил инновационную стратегию — «кольцевую вакцинацию».

Эта методика заключалась в выявлении заболевших, их изоляции и вакцинации всех, кто с ними контактировал. Затем процесс повторялся для следующего круга людей и общественных мест. Такой подход оказался эффективным в борьбе с распространением болезни даже при ограниченном количестве вакцин.

Кроме того, Фейги, занимая пост директора центров по контролю и профилактике заболеваний, руководил ранними мерами реагирования на эпидемию СПИДа в США.

В 2012 году экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама удостоил Фейги президентской медалью Свободы, самой высокой гражданской награды в США, как сообщает издание.