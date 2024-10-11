В США у россиянина нашли огромный запас самодельной взрывчатки
Fox: в США мигранта из России обвинили в хранении оружия массового поражения
Российскому мигранту, проживающему в городе Филадельфия, предъявили обвинения в хранении оружия массового поражения. Об этом сообщил телеканал Fox 29.
По данным журналистов, соседи мужчины заметили дым над его гаражом. Прибывшие на место пожарные спасли из дома двух людей.
В ходе осмотра выяснилось, что в гараже и подвале дома была оборудована лаборатория. В ней находилось более 22 килограммов самодельной взрывчатки. После этого эвакуировали жителей близлежащих домов.
«В жилом доме была взрывчатка, которая могла уничтожить целый квартал», — рассказала помощник окружного прокурора Энджела Бреннан.
Американские правоохранители предъявили россиянину обвинение в хранении взрывчатки и оружия массового поражения. Они выяснили, что у него уже есть судимость.
Ранее в штате Флорида под стражу взяли 44-летнего Дениса Постового. Его обвинили в незаконных поставках микроэлектроники.