В США три штата могут лишить денег из-за уровня английского у водителей

Штаты Вашингтон, Калифорния и Нью-Мексико могут остаться без финансирования, если не выполнят требования к уровню владения английским языком для водителей транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта США.

«Три штата лишатся федерального финансирования, если не внедрят и не введут в действие требования по владению английским языком (English Language Proficiency, ELP) для водителей коммерческих транспортных средств», — отметили в документе.

Глава Минтранспорта США Шон Даффи отметил, что руководство трех штатов должно в течение 30 дней принять соответствующие меры. В противном случае министерство удержит до 100% финансирования в рамках программы помощи по обеспечению безопасности автоперевозчиков (MCSAP).

Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил, что в США приостановили выдачу рабочих виз иностранцам, которые планировали работать в Америке водителями грузовиков.