В США схватили ни разу не попадавшегося полиции наркобарона Эль Мао

Adn40: сооснователь картеля «Синалоа» и сын наркобарона Гусмана сдались ФБР

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Сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа» Исмаэль Самбада Гарсия по прозвищу Эль Мао сдался властям в Техасе. Вместе с ним задержали сына его подельника, Хоакина Гусмана Лопеса, сообщила радиостанция Adn40.

Мужчин настигли в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо. ФБР подтвердило, что они сдались властям. Эль Мао, которого считали главным поставщиком фентанила в США, обвинили в незаконном обороте наркотиков и организованной преступности. К 76 годам его задержали впервые.

Вторым арестованным стал сын сооснователя наркокартеля Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. По версии следствия, Лопес, как его отец и трое братьев, занимался наркопреступлениями.

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