В США решили запретить ПО и начинку из Китая и России для авто

Bloomberg: США запретят использовать ПО из КНР и РФ в машинах

Власти США рассматривают вариант запрета на использование китайского аппаратного и программного обеспечения в машинах под предлогом национальной безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Белый дом выразил обеспокоенность из-за сбора компаниями из КНР данных по инфраструктуре и водителям в США, а также вероятной манипуляции извне транспортными средствами, подключенными к навигационным системам и интернету.

Источник агентства отметил, что предлагаемый регламент запретит продажу и импорт транспортных средств из Китая с ключевыми программным обеспечением или коммуникациями, а также оборудованием для систем автоматизированного вождения. Журналисты предположили, что запреты распространят не только на КНР, но и на Россию.

Ранее США опять решили ужесточить санкции против российской нефти.