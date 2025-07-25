В США раскрыли, как Трамп заставит Украину пойти на уступки

Фото: РИА «Новости»

Глава Белого дома Дональд Трамп из-за растраты Украиной американской военной помощи может заставить президента Владимира Зеленского принять российские условия завершения конфликта. Об этом сообщило издание  The American Conservative.

«Если Трамп придет к выводу, что американская помощь Украине была растрачена, ответная реакция может быть быстрой и жесткой», — пришли к выводу авторы статьи.

Политические аналитики обратили внимание, что в окружении Трампа презирают Зеленского и требуют от дистанцироваться от конфликта на Украине — «войны экс-президента Джо Байдена».

Накануне стало известно, что Вашингтон одобрил продажу Киеву оборудования для ремонта БМП и ЗРК.

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