В США раскрыли, как Трамп заставит Украину пойти на уступки

Глава Белого дома Дональд Трамп из-за растраты Украиной американской военной помощи может заставить президента Владимира Зеленского принять российские условия завершения конфликта. Об этом сообщило издание The American Conservative.
«Если Трамп придет к выводу, что американская помощь Украине была растрачена, ответная реакция может быть быстрой и жесткой», — пришли к выводу авторы статьи.
Политические аналитики обратили внимание, что в окружении Трампа презирают Зеленского и требуют от дистанцироваться от конфликта на Украине — «войны экс-президента Джо Байдена».
Накануне стало известно, что Вашингтон одобрил продажу Киеву оборудования для ремонта БМП и ЗРК.
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