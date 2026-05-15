В США продолжили действовать в ущерб России, несмотря на переговоры

Американская сторона предпринимает действия в ущерб России, несмотря на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин в беседе с РИА «Новости» .

«Есть и иные действия (помимо усилий по урегулированию на Украине — прим. ред.), которые наряду с этим направлены на ущерб России — это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается», — сказал он.

Замминистра отметил, что отдельные смягчения в санкциях все же есть, но они сугубо конъюнктурны. По его словам, все следят за новостями и понимают причины таких шагов, например, в вопросе продления лицензий Минфина США на закупки российской нефти.

«Но в целом, конечно, хотелось бы, чтобы то, что говорит американский президент, и, наверное, говорит искренне, чтобы это находило подтверждение в действиях американской стороны», — объяснил Панкин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил RT India, что администрация Трампа продолжает политику прошлого президента Штатов Джо Байдена в отношении России. Ситуация отличается только тем, что теперь есть диалог. Все антироссийские санкции, введенные ранее, по-прежнему действуют.

При этом в феврале Трамп заявил о намерении ослабить ограничения против России и как можно скорее закончить украинский конфликт.