В США пранк школьников с туалетной бумагой обернулся гибелью учителя

В США безобидный, на первый взгляд, школьный розыгрыш закончился трагедией. Учитель математики Джейсон Хьюз погиб после того, как подростки случайно переехали его автомобилем во время пранка, сообщила газета The New York Post .

Пятеро 18-летних школьников приехали к дому преподавателя ночью, чтобы забросать участок туалетной бумагой — это популярный среди американской молодежи розыгрыш. Когда мужчина вышел из дома и направился к ним, подростки попытались быстро разъехаться. Учитель споткнулся и упал под колеса пикапа одного из участников пранка.

Школьники сразу же вызвали медиков и пытались помочь, но Хьюз скончался в больнице на следующий день. У погибшего остались жена и двое детей.

Всем подросткам предъявили обвинения в преступном посягательстве и разбрасывании мусора. Водителю пикапа вменили убийство первой степени и опасное вождение.

