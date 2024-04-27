В США потерпел крах банк Republic First Bank | 360°

Мир 27 апреля 2024, 04:35 В США потерпел крах банк Republic First Bank Власти США закрыли банк Republic First Bank, первым потерпевшим крах в 2024 году Freepik

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В США обанкротился первый за 2024 год банк. Американские власти установили контроль над Republic First Bank и закрыли его. Преемником финансовой организации стала Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC), сообщило РИА «Новости».

«Банк Republic First, ведущий бизнес как Republic Bank, был сегодня закрыт департаментом по банкам и ценным бумагам штата Пенсильвания, который назначил преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов», — сообщили в FDIC.

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Для защиты вкладчиков корпорация договорилась с организацией Fulton Bank, которая приобретет активы кредитной организации и примет большую часть депозитов. Филиалы Republic Bank продолжат работать под названием Fulton Bank.

По данным FDIC, крушение Republic Bank стало первым банкротством крупного банка в США с начала 2024 года.

Весной прошлого года в США обанкротились четыре крупных банка. В Международном валютном фонде это назвали «прелюдией к более серьезным системным проблемам финансовой стабильности».