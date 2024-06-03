В США посмеялись над жалобами ВСУ на проблемы с Abrams

В США скептически отнеслись к критике, которая звучит в ВСУ в адрес танков Abrams. Американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг в интервью телеканалу CNN назвал жалобы на проблемы с тяжелой техникой полной чушью.

«Я скажу одним словом: это полная чушь», — сказал он.

Отставной военный отреагировал на просьбу CNN прокомментировать снятый на Украине репортаж, в котором украинские военные указывали на проблемы с переданными американскими танками. В ВСУ назвали их целью номер один на поле боя для ВС России, указали на недостаточность брони и технические неисправности, а также нехватку боеприпасов.

Хертлинг заявил, что работал с Abrams в течение 30 лет на территории Европы и описанных украинцами неполадок с ними не наблюдал.

Тем не менее генерал-лейтенант признал, что отправка Украине этих танков стала не лучшим выбором. Он объяснил, что сложности могут возникнуть с обслуживанием техники — для этого требуются высококвалифицированные специалисты.