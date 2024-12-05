В США отменили угрозу цунами после землетрясения в Калифорнии

Жителей Сан-Франциско в Калифорнии предупредили о возможном цунами после мощного землетрясения. Через некоторое время угрозу отменили. Одна из местных жительниц прислала 360.ru скрин предупреждения.

Сообщение о цунами поступило после землетрясения магнитудой 7,0 у берегов Калифорнии. Согласно сводке Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), тревога действовала для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.

Геологическая служба США изначально объявила о землетрясении магнитудой 7,3. Вскоре этот показатель понизили до 7,0. В настоящее время метеорологи продолжают следить за ситуацией.

В октября ураган «Милтон» принес во Флориду серию тайфунов и сильные ливни. Он повредил более 125 домов. В зоне возможных подтоплений оказались около 11 миллионов человек. Из-за последствий урагана погибли 10 местных жителей.