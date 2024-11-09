В США назвали отличие Путина от западных политиков
Макгрегор: Путин и Лавров выглядят джентльменами на фоне западных лидеров
Президент России Владимир Путин всегда вел себя как джентельмен, чего не скажешь про западных лидеров. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Если вы внимательно посмотрите на поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Путина, то увидите, что они вели себя как джентльмены на протяжении всего времени», — отметил он.
Макгрегор добавил, что Путин и Лавров никогда на публике не унижали руководителей других стран, не отказывались пожать им руку. Такое поведение выгодно выделяет их на международной арене.
Полковник считает, что США должны пересмотреть свое отношение к России, признать ее великой державой и начать уважать ее национальные интересы. По его словам, Америка пока к этому не готова, но это необходимо.
Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что при необходимости МИД организует переговоры Путина с переизбранным президентом США Дональдом Трампом.