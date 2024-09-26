В США назвали инициатора скандального визита Зеленского на военный завод

Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским военного завода в Пенсильвании организовали по запросу украинской стороны, а не США. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Украинцы попросили о посещении завода, на котором американские рабочие производят критически важное оборудование», — заявила она на брифинге.

Жан-Пьер добавила, что два месяца назад Зеленский побывал в штате Юта для участия в мероприятии с губернатором-республиканцем, подчеркнув, что это было «очень схожее мероприятие». Республиканскую партию призвали прекратить расследование из-за поездки украинского лидера на завод из-за отсутствия оснований для него.

Также пресс-секретарь прокомментировали прибытие Зеленского на завод в городе Скрэнтон на военно-транспортном самолете, пояснив, что для Пентагона считается нормальной практикой обеспечивать транспортом иностранных лидеров для их перемещения в США.

Инициатором проверки визита Зеленского на завод боеприпасов оказался председатель комитета по надзору конгресса США Джеймс Комер.