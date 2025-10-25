В США назвали имя анонимного спонсора Пентагона

Спонсором Пентагона, который пожертвовал 130 миллионов долларов на заработные платы военнослужащим, оказался миллиардер Тимоти Меллон. Об этом сообщила газета The New York Times.

Тимоти Меллон является давним сторонником президента США Дональда Трампа. Американский лидер неоднократно называл инвестора своим другом и патриотом страны. Сам Меллон ведет закрытый образ жизни и основную часть времени проводит в штате Вайоминг.

Ранее сообщалось, что неизвестный благотворитель сделал пожертвование Пентагону на выплату зарплат военнослужащим. Однако этих денег не хватит на покрытие всего долга, накопившегося из-за шатдауна.