В США начнется суд по иску Google к российским телеканалам

«Ведомости»: в США пройдет первое слушание по иску Google к российским СМИ

В окружном суде Сан-Хосе штата Калифорния 28 августа состоится первое судебное слушание по иску компании Google к российским телеканалам RT, «Царьград» и «Спас». Об этом сообщили «Ведомости» .

Google хочет, чтобы суд запретил иностранным компаниям предъявлять ему претензии за пределами США и Великобритании.

Таким образом, компания хочет ограничить влияние российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений.

Судебные тяжбы Google с российскими СМИ начались еще в 2020 году, когда YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и ФАН. Российский арбитраж постановил разблокировать каналы СМИ, но Google не выполнил эти требования.

Весной 2024 года российский Google потребовал от головной компании вернуть дивиденды на сумму 10 миллиардов рублей, выплаченные в 2021 году.