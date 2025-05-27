Во время парада, посвященного Дню Поминовения в Вашингтоне, участники пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако среди них не было флага России или Советского Союза. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Знаменосцы шли под баннером с надписью «Салют союзным странам Второй мировой войны». При этом у них не было российских и советских флагов, а также символа ряда других государств, которые тоже противостояли странам «оси».

Мероприятие проходит в последний понедельник мая и посвящено памяти американских военнослужащих, погибших в войнах. Традиция проведения Дня Поминовения берет начало в 1868 году, после гражданской войны в США.

Ранее американский президент Дональд Трамп перед служащими военной базы Эль-Удейд в Катаре заявил, что именно США выиграли войну с фашизмом. Он отметил, что без американских военных жители стран, отмечающих День Победы, разговаривали бы сейчас по-немецки.