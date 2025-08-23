В США iPod 2001 года продали на аукционе за рекордную сумму

MacRumors: iPod 2001 года продали на аукционе в США за 3 млн рублей

На американском аукционе RR Auction за 40 264 доллара (примерно 3,2 миллиона рублей) продали запечатанный iPod первого поколения. Это рекордная цена для плеера Apple, выпущенного в 2001 году, сообщил сайт MacRumors .

В 2001 году iPod, презентованный Стивом Джобсом, стоил 399 долларов. Этот гаджет стал ключевым продуктом в истории Apple. Он обещал вместить «1000 песен в кармане», что было революционно для того времени. Выход iPod стал поворотным моментом для компании, которая в конце 1990-х переживала кризис. Он заложил основу для новой категории цифровых музыкальных плееров.

Оригинальная модель включала 5-гигабайтный жесткий диск, литий-полимерный аккумулятор, поддерживающий до 10 часов воспроизведения, и фирменное колесо прокрутки для управления одной рукой. Вес устройства составлял 175 граммов, а толщина — 1,7 сантиметра. В комплект входили наушники Apple, кабель FireWire и адаптер питания.

В 2023 году был установлен предыдущий рекорд цены на iPod. Аналогичный лот тогда продали за 29 тысяч долларов.

