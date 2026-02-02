В США экс-морпех встретился со снежным человеком в ночному лесу

Бывший морпех Эндрю Берд рассказал о встрече со снежным человеком на закрытой военной базе Куантико в штате Вирджиния летом 2005 года. Об этом сообщила радиостанция WIBC .

Берд рассказал, что он и двое его сослуживцев шли ночью через лес, чтобы добраться до своего пикапа. В это время находившиеся поблизости курсанты участвовали в учениях с использованием холостых патронов. Морпехи не включали фонарики, чтобы пройти незамеченными.

По его словам, их компасы вышли из строя, постоянно возвращая их в исходную точку. Когда они изменили маршрут, то через 15-20 минут услышали громкий треск.

«Мы увидели, как два стоящих рядом дерева сгибаются друг к другу», — рассказал Берд.

Они посмотрели наверх и увидели, как огромное волосатое существо притягивало деревья друг к другу. Оно было выше двух с половиной метров, коричневого или красновато-коричневого окраса и обладало невероятной силой.

Морпехи убежали оттуда, но существо погналось за ними. Погоня прекратилась через 20-30 секунд. Они добежали до пикапа и уехали.

Берд подчеркнул, что это не был черный медведь или другое известное животное. Он так и не смог объяснить, что они увидели той ночью.

Прошлой осенью британцы испугались выброшенного на берег пляжа существа, похожего на трехметровую змею с огромной челюстью и белесого цвета.