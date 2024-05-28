В США 100-летний жених и 102-летняя невеста попадут в Книгу рекордов Гиннесса

Самая старая пара сыграла свадьбу в Филадельфии в США, они могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Жениху 100 лет, а невесте 102 года, суммарно их возраст превышает предыдущий рекорд, сообщил телеканал Fox News .

Берни Литтман и Марджори Фитерман познакомились в доме престарелых около 10 лет назад и стали встречаться. В прошлом у обоих были браки, Литтман прожил с супругой 65 лет, у них было двое детей, четверо внуков и девять правнуков. Родственники жениха обрадовались, что он нашел кого-то, кто поддержал его, особенно во время пандемии.

Венчавший новобрачных раввин отметил, что с их жизненным опытом любовь никуда не пропадет. Родственники пары подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, их общий возраст составил 202 года. Прежний рекорд — 194 года и 279 дней.