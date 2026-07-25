В Средней Азии нашли доказательства раннего производства шелка

Международная группа археологов из Китая и Узбекистана выяснила, что жители Средней Азии производили шелк почти за два тысячелетия до появления Шелкового пути. Об этом сообщает научный журнал Science Advances .

Во время раскопок древнего поселения Сапалли на юге современного Узбекистана экспедиция под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных животных КАН Чжоу Синьина обнаружила три кокона шелкопряда, фрагменты шелковой ткани и остатки сожженного белого тутовника, добавил MK.RU.

Радиоуглеродный анализ показал, что возраст находок составляет 3,7–3,9 тысячи лет. По пептидному составу коконы оказались близки к шелку одомашненного тутового шелкопряда.

Исследователи отмечают, что раньше считалось: искусство производства шелка впервые появилось на территории Китая и распространилось по Шелковому пути после его появления около двух тысяч лет назад. Однако новые находки свидетельствуют о том, что эти традиции возникли в бассейне Амударьи почти за две тысячи лет до открытия торгового маршрута.

По мнению авторов работы, включая академика Ахмадали Аскарова, одного из основоположников узбекской археологии, древние жители региона овладели искусством шелководства практически одновременно с Китаем. Это означает, что традиции разведения шелкопряда начали распространяться по Средней и Восточной Азии задолго до возникновения легендарного торгового маршрута.