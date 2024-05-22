В Совфеде призвали осудить нападения на российских журналистов в зоне СВО

Пушков: нападения на российских журналистов в зоне СВО должны осудить

Комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ призвала международные организации осудить убийства и покушения на жизни российских журналистов в зоне спецоперации. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.

О направлении обращений с таким призывом глава комиссии сообщил на пленарном заседании верхней палаты российского парламента, сообщило РИА «Новости».

Пушков напомнил, что по Женевским конвенциям журналисты имеют право на защиту, равную с мирными гражданами. С учетом этого действия ВСУ являются грубейшим нарушением международных обязательств этой страны.

«Международные организации обязаны резко осудить покушения на жизни российских журналистов», — подчеркнул сенатор.

Помимо этого, продолжил он, эти организации должны потребовать от властей Украины немедленного прекращения преступных нападений такого рода.

Обращения направили на имя помощника генсекретаря ООН по правам человека, верховного комиссара ООН по правам человека, гендиректора ЮНЕСКО, генсекретаря ОБСЕ и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.