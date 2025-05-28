В политическом руководстве Германии наблюдаются разногласия в важных вопросах. Этот обмен эмоционально-воинственными заявлениями лишь доказывает, что люди «хотят волну погнать». Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Как отметил собеседник, какая-то определенность у немецкого руководства может появиться после визита Владимира Зеленского.

«Зеленский будет колесить по Европе в поисках дополнительных денег, потому что денег в Киеве, как всегда, не хватает — отчасти воруют, отчасти тратят, и дополнительного вооружения, в том числе ракет Taurus, нет», — заявил Карасин.

Он добавил, что Россия настороженно относится к противоречивым заявлениям и действиям руководства ФРГ.