В Сомали террорист-смертник взорвал автомобиль у кафе, где показывали финал ЧЕ по футболу
SONNA: 10 человек погибли при просмотре финала ЧЕ Европы по футболу в Сомали
В столице Сомали террорист-смертник взорвал автомобиль рядом с кафе, в котором посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии. В результате теракта погибли более 10 человек, многие получили ранения, сообщило местное издание SONNA.
«Это невероятно шокирующе и травматично», — сказал один из выживших.
Свидетели происшествия рассказали, что после взрыва тела людей разбросало по земле, а здание частично обрушилось.
Сборная Испании в воскресенье, 15 июля, в финальном матче Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Германии, обыграла англичан и выиграла трофей в четвертый раз в своей истории.