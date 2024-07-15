В Сомали террорист-смертник взорвал автомобиль у кафе, где показывали финал ЧЕ по футболу

SONNA: 10 человек погибли при просмотре финала ЧЕ Европы по футболу в Сомали

Фото: Freepik

В столице Сомали террорист-смертник взорвал автомобиль рядом с кафе, в котором посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии. В результате теракта погибли более 10 человек, многие получили ранения, сообщило местное издание SONNA.

«Это невероятно шокирующе и травматично», — сказал один из выживших.

Свидетели происшествия рассказали, что после взрыва тела людей разбросало по земле, а здание частично обрушилось.

Сборная Испании в воскресенье, 15 июля, в финальном матче Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Германии, обыграла англичан и выиграла трофей в четвертый раз в своей истории.

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