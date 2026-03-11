В Sohu объяснили, что Китай помог Ирану через экономическую поддержку

США совместно с Израилем нанесли ракетные удары по Ирану, а Персидский залив превратился в арену боевых действий. В этот же период корабли Военно-морских сил Китая неожиданно сменили направление своего движения. Ситуацию объяснили в Sohu, сообщил «ФедералПресс» .

Изначально предполагалось, что китайские военные суда направлялись для участия в совместных российско-китайско-иранских маневрах. Однако внезапное изменение курса вызвало предположения, будто бы Китай решил уклониться от конфронтации в решающий момент.

«Китай напрямую не вовлечен в конфликт, он помог Ирану стабилизировать свое положение другими способами», — отметили журналисты.

Помощь заключалась не столько в прямой военной поддержке, сколько в предоставлении экономического содействия и дипломатической поддержки. Благодаря этому Иран сумел сохранить устойчивость перед лицом агрессии, существенно усложнив планы Соединенных Штатов.