В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

В Словакии напали на депутата Люптака, поддержавшего Россию в парламенте

Депутат от Словацкой национальной партии Павел Люптак стал жертвой нападения после того, как не поддержал на последнем заседании парламента резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил его однопартиец, депутат Иван Шевчик.

«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», — написал парламентарий.

По словам Шевчика, из-за этого происшествия пришлось отменить запланированную встречу Люптака с избирателями, которую назначили на вечер пятницы.

Коллега пострадавшего депутата пообещал позже предоставить дополнительную информацию о произошедшем.

Ранее словацкий парламент отказался от антироссийской резолюции — за вынесение ее в повестку заседания высказался только 41 депутат из 78 необходимых. Во время заседания Люптак поинтересовался у депутата оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Беаты Юрик, была ли она на месте случившегося, и откуда у нее информация, что по больнице ударила именно Россия.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские боевики нанесли ракетный удар из норвежского ЗРК NASAMS по детской больнице в Киеве.