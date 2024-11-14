В Сиэтле «жена» трансгендера убила своего отца в ночь накануне выборов президента США

Спутница трансгендерного* писателя, 33-летняя Кори Берк, убила своего 68-летнего отца ледорубом в ночь накануне выборов президента США. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Предположительно, женщина сначала повалила пожилого мужчину, затем стала его душить, а после нанесла ему множественные удары ледорубом. Его тело нашли в подвале дома нападавшей.

Согласно документам обвинения, на которые сослалась газета, Берк призналась в совершенном убийстве. Она якобы сорвалась на отца за отказ выключить свет.

Полиция прибыла на место убийства после сообщения соседей. Те увидели, как Берк разбивает панорамные окна в доме.

Женщина в разговоре с правоохранителями назвала убийство «актом освобождения, которое должно было произойти сегодня (в день выборов — прим. ред.)». На следующий день после убийства она рассказала полицейскому, что хотела помочь людям «избавиться от их привязанности к своим родителям».

Кори Берк работала менеджером по обучению в компании по производству ракет и космических аппаратов Blue Origin Джеффа Безоса, а также состояла в отношениях с трансгендерным* писателем Самантой Ли Аллен.

Ранее трансгендерный* сын Илона Маска Ксавье заявил о желании покинуть США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Он сменил пол в 2022 году по достижению 18 лет.

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