В Швеции выросло количество заразившихся оспой обезьян | 360°

Мир 30 апреля 2024, 22:45 В Швеции выросло количество заразившихся оспой обезьян Власти Швеции расследуют вспышку оспы обезьян в Стокгольме Unsplash

Читать 360 в

Служба общественного здравоохранения Швеции расследует вспышку оспы обезьян в Стокгольме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Служба здравоохранения и региональный центр контроля заболеваний в Стокгольме при поддержке управления общественного здравоохранения расследуют продолжающуюся вспышку оспы обезьян», — сказано в пресс-релизе.

Реклама

В апреле 2024 года медики зафиксировали большое количество случаев заражения оспой обезьян, в Стокгольме таких случаев было 10, в основном это мужчины нетрадиционной ориентации. Сейчас все инфицированные находятся на территории страны.

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вместе с индийскими коллегами создали нейросеть для диагностики оспы обезьян по фотоснимкам. Специалисты планируют разработать мобильное приложение для удобства применения. По словам ученых, точность определения будет составлять 90%.