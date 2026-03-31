В Швеции муж-сутенер сделал из жены наложницу и продал ее 120 партнерам

Прокуратура Швеции предъявила обвинения мужчине, подозреваемому в изнасиловании и сутенерстве. Об этом рассказали на телеканале SVT .

Шведа заподозрили в том, что он сделал из своей жены наложницу и продавал ее мужчинам, зафиксировано более 120 подобных эпизодов. Сутенерством в отношении жены 61-летний подозреваемый занимался с 2022 по 2025 годы. Правоохранители считают, что он подсыпал супруге наркотики, из-за чего у нее развилась наркотическая зависимость.

Под стражей подозреваемый находится с октября прошлого года. По данным телеканала, мужчина отрицает свою вину. Шведу, в случае вынесения обвинительного приговора, грозит от двух до 10 лет лишения свободы.

