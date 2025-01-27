В ШОС подняли вопрос об упрощении визового режима

Упрощение визового режима в странах ШОС обсуждают в организации, однако о безвизовых поездках по всем ее странам пока рано говорить. Об этом заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев в беседе с РИА «Новости».
«По безвизовому режиму в рамках всей организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций», — объяснил он.
По его словам, вопросы по безвизовому режиму решают на двусторонней основе. Многие государства уже заключили соглашения о таких поездках.
Еще в начале января стало известно о встрече премьер-министра Киргизии Адылбека Касымалиева с коллегами из Таджикистана и Узбекистана Кохиром Расулзодой и Абдуллой Ариповым. Главной темой для обсуждения стал вопрос общих границ.
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