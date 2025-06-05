В СБ ООН представят факты преступлений ВСУ из фильма RТД «Я обвиняю фашизм»
В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций пройдет презентация кадров из документального фильма «Я обвиняю фашизм», снятого RТД. Об этом сообщил RT.
Участникам встречи представят факты о действиях Вооруженных сил Украины в Курской области, показанные в картине. Режиссером проекта выступила Ольга Кирий.
Целиком ленту покажут 5 июня в 21:30 по московскому времени на канале RТД. Зрители смогут увидеть видеосвидетельства преступлений в российском регионе.
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