В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций пройдет презентация кадров из документального фильма «Я обвиняю фашизм», снятого RТД. Об этом сообщил RT .

Участникам встречи представят факты о действиях Вооруженных сил Украины в Курской области, показанные в картине. Режиссером проекта выступила Ольга Кирий.

Целиком ленту покажут 5 июня в 21:30 по московскому времени на канале RТД. Зрители смогут увидеть видеосвидетельства преступлений в российском регионе.