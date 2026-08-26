В Сан-Франциско машинист трамвая уснул и врезался в другой состав

Машинист трамвая в Сан-Франциско в Калифорнии задремал во время езды и столкнулся с другим составом. Об этом сообщил телеканал CBS .

На видео, распространенном американскими журналистами, видно, что водитель начал засыпать перед столкновением. От удара разбились лобовые стекла обоих трамваев, а машинист сразу пришел в себя.

ЧП случилось еще 31 июля, однако кадры с места опубликовали только сейчас. На данный момент муниципальное транспортное агентство Сан-Франциско начало расследовать обстоятельства случившегося.

«Проблемы с транспортными средствами и инфраструктурой были исключены, и первоначальным выводом была „ошибка оператора, вызванная усталостью“», — заявили журналисты.

По их информации, во время аварии в трамвае находились два пассажира. Обошлось без пострадавших.

Ранее в США машина взорвалась из-за баллончика для чистки клавиатуры.