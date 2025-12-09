В Румынии уйдет с молотка охотничий домик Чаушеску

Охотничий домик Чаушеску в Румынии выставили на продажу за 995 тысяч евро

Охотничий домик бывшего президента Румынии Николая Чаушеску выставили на продажу за 995 тысяч евро. Об этом сообщило агентство элитной недвижимости Romania Sothebys International Realty.

Объект под названием «Шале Хадар» расположен в деревне Гура Сириулуй в уезде Бузэу. Он был построен в 1985 году и входил в сеть охотничьих домиков, созданных при Чаушеску. После реставрации и модернизации в нем сохранились элементы, отсылающие к историческому прошлому.

В доме 18 спален и 20 ванных комнат, на территории площадью более четырех гектаров находятся открытый бассейн, теннисный корт с ночным освещением, дзен-сад, фитнес-зона. Доступ к объекту осуществляется по лесной дороге длиной около четырех километров.

Romania Sothebys International Realty специализируется на продаже объектов культурного наследия Румынии, включая дворцы, замки и исторические виллы.

Двадцать второго декабря 1989 года в Румынии произошла народная революция, которая привела к свержению правительства президента Социалистической Республики Румынии, генерального секретаря Компартии Румынии Николая Чаушеску. А 25 декабря его расстреляли вместе с женой.