В РСТ посоветовали россиянам, находящимся в Непале, оставаться в отелях

Российским туристам, находящимся в Непале, посоветовали соблюдать осторожность и оставаться в защищенных зонах, избегая мест скопления людей. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда » со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии.

Согласно рекомендациям посольства РФ, гражданам рекомендовали воздерживаться от выхода на улицу до официального разрешения местных властей.

«Безопасными местами считаются отели стандартно. Либо обращаться в посольство, там подскажут», — отметили в РСТ.

Точной статистики по количеству россиян, находящихся в Непале, пока нет. Как пояснили представители отрасли туризма, основным направлением прибытия является столица Непала, Катманду, однако значительная доля гостей приезжают из соседних государств, а не напрямую из России.