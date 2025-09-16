В РСТ посоветовали отдыхающим в Египте следить за сообщениями морских спасательных служб

Представители Российского союза туриндустрии (РСТ) настоятельно рекомендовали отдыхающим в Хургаде внимательно следить за уведомлениями от морских спасателей. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Специалисты напомнили, что на прошлой неделе в городе закрыли пять пляжей. Причиной стало предположительное появление акул.

«В настоящий момент доступ к воде открыт уже второй день подряд», — напомнили в объединении.

Прибрежные зоны открыты для туристов, однако купание с понтона в открытом море ограничено последние четыре дня.