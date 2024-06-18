В России создадут курсы повышения квалификации для военных прокуроров из Китая

Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился в Санкт-Петербурге с коллегой из КНР Ин Юном. Об этом сообщила пресс-служба российской генеральной прокуратуры.

В Санкт-Петербурге под руководством Краснова 18–19 июня пройдет шестая встреча руководителей прокурорских служб государств БРИКС. Первыми в рамках этого мероприятия стали переговоры с генпрокурором Китая Ин Юном.

Краснов заявил о необходимости укреплять приграничное взаимодействие двух стран и предложил китайскому коллеге провести во Владивостоке встречу представителей приграничных прокуратур для обсуждения проблем защиты прав инвесторов. Кроме того, генпрокурор сообщил о создании курсов повышения квалификации для военных прокуроров из Китая на базе Университета прокуратуры России.

Краснов также пригласил коллегу из КНР посетить Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре 2024 года во Владивостоке.

Ранее генпрокуроры России и Египта подписали программу сотрудничества до 2026 года.,