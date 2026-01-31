В римской базилике после реставрации появился лик премьера Италии

В одной из старейших и самых известных христианских базилик Рима Сан-Лоренцо-ин-Лучина после реставрационных работ обнаружили изображение ангела, имеющего поразительное сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщила газета Repubblica .

Внимание сотрудников храма привлекла композиция, расположенная над мраморным бюстом короля Италии Умберто II Савойского. У одного из ангелов заметили женские черты и светлые волнистые волосы.

«До реставрации там был обычный херувим. Сегодня — это лицо самой влиятельной женщины страны», — указали в материале.

По предварительной информации, над изображением поработали не профессиональные реставраторы, а известный в узких кругах любитель Бруно Валентинетти, чью подпись нашли на свитке у ангела.

Ранее стало известно, что турецкие археологи нашли предполагаемую гробницу святого Николая. Ее обнаружили в городе Демре.