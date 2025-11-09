«В разгар самого опасного кризиса». Пушков жестко ответил Рютте после слов о России

Генсекретарь НАТО Марк Рютте продолжает воспринимать кризис в отношениях между Россией и альянсом с неуместным юмором. Об этом сообщил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«В разгар самого опасного кризиса улыбка не сходит с лица Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем», — написал он.

По мнению Пушкова, как только Рютте занял должность генсека НАТО с огромной зарплатой, то ему стало наплевать на судьбы европейцев. Сенатор иронично отметил, что Рютте наносит визиты в разные страны и смеется над ними.

Ранее генсек НАТО с сарказмом прокомментировал ядерные испытания России. Он заявил, что не обращает внимание на мероприятия, которые проводит президент Владимир Путин. Также Рютте заявил, что Североатлантический альянс станет перехватывать российские самолеты в случаях нарушений ими воздушного пространства членов блока.