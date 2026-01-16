В PrimeMedia Global рассказали, что визы талантов остаются самым легальным способом работать в США

Американская сторона может временно приостановить обработку виз для посетителей из 75 стран, в том числе России. В беседе с DailyMoscow ситуацию прокомментировали основатели PR-агентства по подготовке виз талантов PrimeMedia Global Анна Шаверни и Ксения Шаверская.

По их словам, любая приостановка обработки виз, пусть даже ограниченная, увеличивает непредсказуемость туристических поездок и деловых командировок. В сложившейся ситуации бизнесменам выгоднее ориентироваться на долгосрочную стратегию легального пребывания, основанную на профессиональных квалификациях, нежели полагаться на временные разрешения.

«Визы талантов и иммиграционные категории уровня грин-карты по профессиональным достижениям остаются самыми легальными и устойчивыми способами работать и развивать бизнес в США», — объяснили специалисты.

Они также отметили, что для оформления необходима исчерпывающая документальная база, подтверждающая квалификацию кандидата и его будущие планы.