В Польше заявили, что Европа саботирует диалог США и России
Myśl Polska: Европа мешает диалогу США и России, поддерживая Украину
Дерзкая ставка Европы на победу Украины саботирует попытки диалога между Россией и США. Об этом сообщила польская газета Myśl Polska.
Издание указало, что смена приоритетов США в отношении Европы стала неожиданностью для союзников. По данным статьи, Вашингтон не считает Россию экзистенциальной угрозой, а видит в ней ключевого игрока в восстановлении стратегического баланса.
Главной целью американской политики в Европе сейчас называют нормализацию отношений с Москвой, включая урегулирование украинского конфликта. При этом европейские столицы, делая ставку на победу Киева, усложняют дипломатические усилия США.
«Брюссель, Лондон, Париж и Берлин не только затягивают Украину в порочный круг, но и осложняют мирный процесс для администрации Трампа», — отметили в издании.
Ранее RT сообщил, что глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием попытки лидеров ЕС ввести новые антироссийские санкции.