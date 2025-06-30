Дерзкая ставка Европы на победу Украины саботирует попытки диалога между Россией и США. Об этом сообщила польская газета Myśl Polska .

Издание указало, что смена приоритетов США в отношении Европы стала неожиданностью для союзников. По данным статьи, Вашингтон не считает Россию экзистенциальной угрозой, а видит в ней ключевого игрока в восстановлении стратегического баланса.

Главной целью американской политики в Европе сейчас называют нормализацию отношений с Москвой, включая урегулирование украинского конфликта. При этом европейские столицы, делая ставку на победу Киева, усложняют дипломатические усилия США.

«Брюссель, Лондон, Париж и Берлин не только затягивают Украину в порочный круг, но и осложняют мирный процесс для администрации Трампа», — отметили в издании.

Ранее RT сообщил, что глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием попытки лидеров ЕС ввести новые антироссийские санкции.