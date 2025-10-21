В Польше задержали 8 диверсантов: что о них известно

Туск заявил о задержании в Польше 8 диверсантов

Премьер Польши Дональд Туск сообщил о задержании восьми человек за подготовку диверсий. Об этом глава правительства написал в соцсети Х.

«Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами задержало в последние дни восемь человек в разных частях страны, подозреваемых в подготовке актов диверсии», — отметил Туск, не уточнив, о каких диверсиях идет речь.

Премьер-министр республики обратил внимание, что сейчас силовики проводят расследование всех обстоятельств и продолжают оперативные мероприятия.

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк на платформе Х добавил, что диверсии готовились на объектах военной и критической инфраструктуры.

«Вопросы, о которых пишет премьер-министр Дональд Туск, касаются проведения разведки военных объектов и элементов критической инфраструктуры», — заключил глава ведомства.

В августе в Польше спецслужбы задержали гражданина Украины и обвинили его в совершении диверсий.