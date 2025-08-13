В Польше украинца обвинили в диверсии

Туск: в Польше задержали украинца за нанесение враждебных надписей на памятники

В Польше спецслужбы задержали гражданина Украины, обвиняемого в совершении диверсий. Об этом заявил на пресс-конференции польский премьер-министр Дональд Туск, сообщил aif.ru .

«Сегодня Агентство внутренней безопасности задержало молодого украинца, который обвиняется в актах диверсии», — сказал он.

По словам Туска, украинца обвиняют в нанесении «враждебных надписей» и попытках нанесения на памятники надписей, задевающих национальную гордость поляков. Он добавил, что якобы задержанного завербовали иностранные спецслужбы.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар поддержал депортацию украинцев из Польши, которые демонстрировали на концерте Макса Коржа в Варшаве символику СС и флаги ОУН-УПА. По его словам, нарушители польских законов должны отвечать согласно местному законодательству.

*ОУН-УПА — запрещенные в России националистические экстремистские организации.